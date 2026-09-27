Kars Valisi Polat, Susuz'da köy yolları için yatırımların süreceğini söyledi - Son Dakika
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Kars Valisi Polat, Susuz'da köy yolları için yatırımların süreceğini söyledi

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Kars Valisi Polat, Susuz\'da köy yolları için yatırımların süreceğini söyledi
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde SSB yöntemiyle yapılan İncilipınar ve Kırkpınar köy yollarında inceleme yaptı. İncelemede köy çocukları Polat'a eşlik ederken Vali, vatandaşların taleplerini dinledi ve yatırımların süreceğini belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yöntemiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan köy yollarında incelemelerde bulundu. Vali Polat'ın incelemeleri sırasında köy çocuklarının kendisine eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk ile birlikte İncilipınar ve Kırkpınar köylerine gitti. Köy yollarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Polat, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve yolların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında köy çocukları da Vali Polat'ın yanına gelerek kendisine eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Polat, onlarla sohbet etti.

İncilipınar ve Kırkpınar köylerinde SSB yöntemiyle yapılan yolların, özellikle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi açısından bölge halkına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Polat, incelemeleri sırasında vatandaşların yol ve ulaşım konusundaki taleplerini de dinleyerek ilgili kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy yollarındaki yatırımların sürdürüleceğini belirten Polat, yapılan hizmetlerin köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra ulaşım imkanlarını da geliştireceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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