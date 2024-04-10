Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

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Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günlerin daha aydınlık ve daha mutlu bir geleceğin başlangıcı olmasını diledi.

"UMUDU BİRLİKTE BÜYÜTTÜK"

Ramazan ayı boyunca binlerce Karşıyakalı ile kucaklaşıp dayanışma ruhunu büyüttüklerini vurgulayan Başkan Ünsal, "Her gününü sokakta gönül gönüle geçirdiğimiz, iftar sofralarının etrafında buluştuğumuz bu ay, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Şimdi Karşıyaka Belediye Başkanı olarak Ramazan Bayramı'nı karşılamanın eşsiz onurunu taşıyor, bu kentte her günümüzün böyle mutlu ve umut dolu geçmesi için tüm gücümle çalışmayı en büyük sorumluluğum sayıyorum" dedi.

"AYDINLIK VE GÜZEL BİR GELECEK"

"Biz Karşıyaka'da çok büyük ve çok güzel bir aileyiz" diyen Başkan Yıldız Ünsal, "Parçası olmaktan benzersiz bir mutluluk ve gurur duyduğum Karşıyaka ailesinin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizde hayatın yeniden bayram olduğu, yüreklerimizin bayram çocuğu sevinciyle dolduğu bir yaşam umuduyla, herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Bu anlamlı günler, tüm milletimiz için daha aydınlık ve güzel bir geleceğin başlangıcı olsun" ifadelerini kullandı.