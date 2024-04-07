Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, hizmet mücadelesine hazır

Yerel

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Emin olun, el ele verip bu kentte gurur duyacağımız bir tablo yaratacağız" dedi.

Yıldız Ünsal, Şantiye Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye çalışnlarıyla bir araya geldi. Yerel seçim zaferi ve bayramın bir arada kutlandığı buluşmada emeğin ve emekçinin önemine dikkati çeken Ünsal, tek yürek olarak hizmet mücadelesini birlikte başarıya taşıyacaklarını vurguladı.

"MÜCADELEYE HAZIRIM"

Ünsal, "Emeğin gücüne, alın terinin kutsallığına inanan biriyim. Yaptığınız işlerin ne kadar zor, sorumluluk gerektiren, meşakkatli işler olduğunu biliyorum. Şunu bilin ki mazbatayı aldığım günden itibaren artık ben de sizler gibi bu mücadelenin bir parçasıyım. Bana güvenin ve emin olun yürüyeceğimiz zorlu yolun sonunda sıkıntıları aşacağız ve gurur duyacağımız bir tabloyu birlikte yaratacağız. Ben sizin için mücadele etmeye hazırım.. Sizin de bana destek olmanızı istiyorum. Hepinize ailelerinizle birlikte iyi bayramlar diliyorum" dedi.