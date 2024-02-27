Karşıyaka Belediyesi 2. El Pazarı Düzenliyor

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Karşıyaka Belediyesi, yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştırmak ve kaynak kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla 2. el pazarları düzenlemeye devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 2. El Pazarı 3 Mart'ta kurulacak. Hem satıcıların hem de alıcıların aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı bulduğu pazarda dayanışma ruhu güçlenirken, tüketim çılgınlığına karşı farkındalık yaratılıyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 2. El Pazarı, 3 Mart'ta kurulacak. 3 Mart Pazar günü 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Bostanlı Pazar Yeri'nde düzenlenecek etkinliğin Mart ayı organizasyonu için başvurular kabul edilmeye başlandı. Pazarda kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika eşyalar, orijinal kitap, kaset, dergi gibi ürünler ile elektrikli ve elektronik aletleri satışa sunulacak. Pazarda tezgah açmak isteyenler, 0232 3672565 ve 0531 7707819 numaralı telefonlardan başvurularını iletebilecek.

FARKINDALIK YARATILIYOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde başlatılan ve zaman zaman farklı temalarla da düzenlenen ikinci el pazarları, Karşıyakalıların yanı sıra İzmir'in diğer ilçelerinde yaşayan yurttaşlardan da ilgi görüyor. Tezgahlara çıkarılan ürünler uygun fiyatlarla alıcı bulurken, pazar hem atıl eşyaları kazanca dönüştüren satıcıları hem de tasarruf ederek ihtiyaçlarını karşılayan alıcıları memnun ediyor. Dayanışma ruhunu güçlendirmek, aile bütçeleri ile yeniden kullanım kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ikinci el pazarları ile tüketim çılgınlığına karşı da farkındalık yaratılıyor.