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Karşıyaka Belediyesi Anaokullarında Sömestr Tatili Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Anaokullarında Sömestr Tatili Başladı

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren anaokullarında sömestr tatili başladı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan minik öğrenciler ilk karne heyecanını yaşamış oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanında uzman öğretmenler istihdam ettikleri anaokullarında çocukları nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tatilin başlamasıyla birlikte oyun odalarında yapılan karne töreni renkli görüntülere sahne oldu. Sahne, geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla atık malzemelerle hazırlandı. 500 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirirken, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri tebrik ederek, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlama bilinciyle hareket ettiklerini ve gurur duyduklarını ifade etti.

Karşıyaka Belediyesi Anaokullarında Sömestr Tatili Başladı
21.01.2024 - 13:26,
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Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren anaokullarında sömestr tatili başladı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan minik öğrenciler ilk karne heyecanını yaşamış oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Alanında uzman öğretmenler istihdam ettiğimiz anaokullarımızda, çocuklarımızı nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Ahmet Piriştina, Kardelenler, Muzaffer İzgü, Şebnem Tabak, Zeliha-Mehmet Beydağı, Zühal-Yücel İzmirli, Karşıyaka'nın Filizleri ve Mavibahçe Anaokulları ile İsmail Cem Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren oyun odalarında sömestr tatili başladı. Okul öncesi eğitim yuvalarında ilk dönemin tamamlanması nedeniyle yapılan karne töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

500 ÖĞRENCİ

Karne töreninde kullanılan sahne çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla atık malzemelerle hazırlandı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte atık kağıtlardan süsleme malzemeleri hazırladı. Kış konseptine uygun şeklide ağaç, şömine ve kar ile süslenen sahnede karne heyecanını tadan 500 öğrenci, öğretmenleriyle eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

"GELECEĞE HAZIRLIK"

Tüm öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Alanında uzman öğretmenler istihdam ettiğimiz anaokullarımızda, çocuklarımızı nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düşünen, üreten ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek için sorumluluk alıyoruz. Evlatlarımızı güven dolu yarınlara hazırlama bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkesine, insanlığa, doğasına saygılı evlatlar yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Geleceğin umudu ve ışığı olan her bir çocuğumuzu, ailelerini ve onları emekle yetiştiren öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Keyifli, sağlıklı ve mutlu bir sömestr tatili diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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