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Karşıyaka Belediyesi, 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine destek sağladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine destek sağladı

Karşıyaka Belediyesi, son 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşa nakdi ve ayni desteklerde bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdü. Yardımlar arasında erzak, kırtasiye malzemesi, giysi, engelli ulaşımı ve psikolog hizmeti gibi birçok alanda destekler sağlandı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Karşıyaka Ailesi olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Karşıyaka Belediyesi, 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine destek sağladı
04.01.2024 - 12:00,
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetler üreten Karşıyaka Belediyesi, son 5 yıllık süreçte binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşa nakdi ve ayni desteklerde bulundu. Erzaktan kırtasiye malzemesine, giysiden engelli bireylerin ulaşımına kadar her alanda yapılan yardımlar, yüzleri güldürdü. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük Karşıyaka Ailesi olarak, sevgi ve umutla bir arada yaşadığımız bu topraklarda dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

YÜREK ISITAN DAYANIŞMA

Karşıyaka Belediyesi, 2019-2023 döneminde yaptığı ayni ve nakdi yardımlarla gittikçe büyüyen sosyo-ekonomik zorluklara karşı vatandaşların destekçisi oldu. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında son 5 yılda 4 bin 783 ihtiyaç sahibi aileye farklı tutarlarda, toplam 4 milyon 900 bin TL'yi aşkın nakdi destek sağlandı. Yaklaşık 33 bin adet gıda paketi ile bin 700 adet yardım kartı dağıtıldı. İhtiyaçlı öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla 25 bin 400 adet kırtasiye malzemesi ile 55 adet laptop dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş ve üzeri 3 bin vatandaşa bayram paketi hediye edildi.

HASTALIKTA, SAĞLIKTA…

Ayrıca, yaklaşık 2 bin 300 adet tekerlekli sandalye, yürüteç ve hasta yatağı gibi medikal malzeme dağıtıldı. Engelli aracı ve hasta nakil aracı ile 8 bin 450 kez ulaşım hizmeti sağlandı. 2 bin 500'den fazla yurttaşa ücretsiz psikolog hizmeti sunuldu. 2 bin 800'e yakın kışlık kıyafet, mont ve bot yardımı yapıldı. Çeşitli dönemlerde sıcak yemek, çorba, kahvaltılık, kurban eti, patates, un, odun ve kömür destekleri verildi. Pandemi ve deprem gibi afetlerin de yaşandığı son 5 yıllık süreçte yapılan bu yardımların yanı sıra; açılan kurslar, ödev saati uygulaması ile engelli bireylere yönelik hizmetler sunularak her yaş ve kesimden yurttaşlara çok yönlü destekler sağlandı.

"BU KENTTE KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Ekonomik zorluklarla mücadele eden yurttaşların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük Karşıyaka Ailesi olarak dayanışma, en büyük gücümüzdür. Bu anlayışla, maddi sıkıntılar yaşayan ailelerimizi yalnız bırakmıyor, elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar deprem ve pandemi gibi afetlerde ya da yaşamın getirdiği sosyo-ekonomik zorluklarda daima yurttaşlarımızın yanında olduk. Çocuklarımızın eğitimini de yalnız yaşayan büyüklerimizin ihtiyaçlarını da düşündük. Bir ilçe belediyesi olarak tüm imkanlarımızı zorlayıp sorunlara çözüm üretmek için seferber olduk. Sevgi ve umutla bir arada yaşadığımız bu topraklarda bundan sonra da zorlukları birlikte aşmaya, dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz. İyi günde kötü günde beraberiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi, 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine destek sağladı - Son Dakika


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