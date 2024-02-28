Karşıyaka Belediyesi tarafından kent belleğine ve kültürüne katkı sunma hedefi doğrultusunda 8 Mayıs 2020 tarihinde haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Gazete Karşıyaka, 193. sayısına ulaştı.
Sanattan spora, kent tarihinden yerel ve ulusal gündeme uzanan içeriğiyle ilgi gören Gazete Karşıyaka'nın 193. sayısı okuyucuyla buluştu.
Karşıyaka Belediyesi'nin alanında uzman personeli tarafından hazırlanan Gazete Karşıyaka'da bilim, sahne sanatları, farklı spor dalları ve daha pek çok alanda kentin yetiştirdiği değerlere ilişkin özel haberlere, röportaj ve söyleşilere yer veriliyor. 7'den 70'e her yaştan örnek kentlilerin, başarılı girişimcilerin, sevilen esnaf ve simaların hikayeleri sayfalara taşınıyor. Halkın bilgi sahibi olması ve faydalanabilmesi adına, hizmet ve etkinlik duyuruları yapılıyor. Ekonomi, eğitim, sağlık, çevre gibi alanlardaki haberlerle hem gündemin nabzı tutuluyor hem de yaşanan sorunlara dikkat çekiliyor. Yerel ve ulusal ölçekteki spor, kültür-sanat sayfaları ile bulmaca sayfası da her hafta okuyuculara sunuluyor.
Basılı gazetenin yanında 'gkabone35@gmail.com' adresinden ücretsiz abonelik talebinde bulunan vatandaşların e-posta adreslerine her hafta gazetenin çevrim içi formatı gönderiliyor.
Yazarlar Yüksel Ünal, Şirin Yörük, Can Yücel, Recai Şeyhoğlu, Yavuz Özmakas, Hasan Topal, Fügen Gülgör Algıer, Dr. Yılmaz Bay, Prof. Dr. Nurettin Demir, Nurten Akyazılılar, Cem Zeren, Suavi Yardımoğlu, Cenk Karslı ve Yücel Çağatay, her hafta köşe yazılarıyla Karşıyakalılar ile buluşuyor.
Son Dakika › Yerel › Karşıyaka Belediyesi'nin Gazete Karşıyaka'sı 193. sayısına ulaştı - Son Dakika
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken işçi Uğur Yıldız ve 2 arkadaşının bulunduğu tabir edilen bölgede araç parçalarına ulaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda bir kamyonet olduğu düşünülen aracın göstergesi ve yine başka bir aracın lastik kısımlarının yer aldığı görüldü.
Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir vatandaşa tramvay çarptı. Kazada yaralanan kişi, tramvayın altında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin geçici bir süre için Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla oynadığı maçta yaptığı tepki nedeniyle Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Verilecek ceza, en az 2 maçlık men ve para cezasını içerebilir.
Kırmızı et fiyatlarındaki artış, ilçeler arasında fiyat farklarını ortaya çıkarırken vatandaşlar, özellikle yakında başlayacak Ramazan ayı öncesi tekrar bir zamla karşılaşmaktan endişeleniyor. Et fiyatlarındaki fahiş artışın sebebi olaraksa Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalış ve tekelleşme olarak gösteriliyor.
Kütahya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine sinirlendi. Erdoğan, sık sık sözünü kesen gence, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" diyerek çıkıştı.
Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte uygulanan ancak zamanla unutulan bir gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı. Kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında bir gün boyunca vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu ilginç gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti ve önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.
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