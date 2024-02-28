Karşıyaka Belediyesi\'nin Gazete Karşıyaka\'sı 193. sayısına ulaştı

Yerel

Karşıyaka Belediyesi tarafından kent belleğine ve kültürüne katkı sunma hedefi doğrultusunda 8 Mayıs 2020 tarihinde haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Gazete Karşıyaka, 193. sayısına ulaştı.

Sanattan spora, kent tarihinden yerel ve ulusal gündeme uzanan içeriğiyle ilgi gören Gazete Karşıyaka'nın 193. sayısı okuyucuyla buluştu.

Karşıyaka Belediyesi'nin alanında uzman personeli tarafından hazırlanan Gazete Karşıyaka'da bilim, sahne sanatları, farklı spor dalları ve daha pek çok alanda kentin yetiştirdiği değerlere ilişkin özel haberlere, röportaj ve söyleşilere yer veriliyor. 7'den 70'e her yaştan örnek kentlilerin, başarılı girişimcilerin, sevilen esnaf ve simaların hikayeleri sayfalara taşınıyor. Halkın bilgi sahibi olması ve faydalanabilmesi adına, hizmet ve etkinlik duyuruları yapılıyor. Ekonomi, eğitim, sağlık, çevre gibi alanlardaki haberlerle hem gündemin nabzı tutuluyor hem de yaşanan sorunlara dikkat çekiliyor. Yerel ve ulusal ölçekteki spor, kültür-sanat sayfaları ile bulmaca sayfası da her hafta okuyuculara sunuluyor.

Basılı gazetenin yanında 'gkabone35@gmail.com' adresinden ücretsiz abonelik talebinde bulunan vatandaşların e-posta adreslerine her hafta gazetenin çevrim içi formatı gönderiliyor.

Yazarlar Yüksel Ünal, Şirin Yörük, Can Yücel, Recai Şeyhoğlu, Yavuz Özmakas, Hasan Topal, Fügen Gülgör Algıer, Dr. Yılmaz Bay, Prof. Dr. Nurettin Demir, Nurten Akyazılılar, Cem Zeren, Suavi Yardımoğlu, Cenk Karslı ve Yücel Çağatay, her hafta köşe yazılarıyla Karşıyakalılar ile buluşuyor.