Karşıyaka'da Pazarcı Esnafı Elektrik Tadilatını Engelledi

11.11.2025 14:11
Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı pazaryerindeki elektrik tesisatı tadilatının bazı pazarcı esnafı tarafından engellendiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, barikatları kaldırarak alana zorla giren esnaf hakkında adli işlem başlatılacak.

(İZMİR) – Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı pazaryerinde GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan acil nitelikli elektrik tesisatı tadilatının, bazı pazarcı esnafının barikatları kaldırarak alana zorla girmesi sonucu engellendiğini duyurdu.Belediye, kamu hizmetinin aksatıldığını ve can güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek sorumlular hakkında adli işlem başlatacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen hizmet anlayışımız doğrultusunda, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan teknik tespitler neticesinde pazaryeri iç tesisatında acil nitelik taşıyan elektrik tesisatı tespit ve tadilat çalışmaları planlanmıştır. Belediye ekiplerimizce, çalışma alanı çevresine güvenlik amacıyla barikat ve uyarı şeritleri çekilmiş; can güvenliğinin korunması, kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu gelişme hem meclis toplantısında belediye başkanımız tarafından duyurulmuş, hem sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmış hem de SMS ile halka gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ancak 11 Kasım 2025 Salı günü saat 12: 30 civarında, pazaryerinde faaliyet gösteren bazı pazarcı esnafının barikatları kaldırarak alana zorla girdiği, tezgah kurduğu ve çalışma alanını işgal ettiği zabıta ekiplerimizce tespit edilmiştir. Tüm sözlü uyarılara rağmen ilgili şahıslar alanı boşaltmamış; bu nedenle hayati önem taşıyan elektrik tadilatına başlanamamış ve kamu hizmeti engellenmiştir.

Bu olay, yalnızca belediyemizin hizmet sunumunu değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliğini de riske atmıştır. Zabıta ekiplerimizce olay yerinde fotoğraflama yapılmış ve resmi tutanak düzenlenmiştir. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu sorumsuz ve kamu yararını hiçe sayarak suç unsuru içeren tutumun, kurumsal ve kişisel tüm sorumlularına yönelik başvurularımız adli makamlara gün içerisinde yapılacaktır. Bu tür eylemler, kurumlar arası iş birliğini zedelemekte, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakta, sunulan hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. Tüm paydaşları sağduyulu davranmaya, halk sağlığı ile can güvenliğini korumaya ve kamu hizmetlerinin önceliğini gözetmeye davet ediyoruz. İlgili kurumların bu olaya ilişkin sorumluluklarını üstlenmeleri ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli adımları atmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

