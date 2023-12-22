 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor

Kartal Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ağaç budama çalışmalarından elde edilen dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa yardım eli uzatılıyor.

Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor
22.12.2023 - 12:12,
Abone Ol

Kartal Belediyesi, geçen yıllarda başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile bu kış da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. İlçede ağaç budama çalışmalarından dönüştürülen dallar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçe genelinde sonbaharda budamaya başladığı ve ilkbaharın etkileri ile ağaçların uyanmaya başladığı 30 Mart'a kadar devam ettiği çalışmalar kapsamında biriken dallar, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kartal Belediyesi'nin yakacak yardımı sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa da bir nebze olsun yardım eli uzatılıyor.

"İSRAF ETMİYOR, EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamasına Kartal Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"Kartal'ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarında budama mevsimi boyunca biriken ağaç dallarını, kötü hava koşulları nedeniyle yerinden sökülmüş ve tekrar dikilme şansı olmayan ağaçları ekip arkadaşlarımız sayesinde yakılmaya uygun hale getiriyoruz.

Dönüştürdüğümüz malzemeleri daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyaç sahibi komşularımızla 5'er çuval şeklinde paylaşıyoruz. Böylelikle ortaya çıkan ağaç dallarını israf etmeden en doğru şekilde değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle soğuk havanın etkisini artırdığı bu günlerde, komşularımızın ısınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Kartal Belediyesi ailesi olarak bir nebze de olsa yüklerini hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kartal Belediyesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement