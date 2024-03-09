Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Esentepe'de İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Esentepe'de İlk Yardım Eğitimi

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri, Esentepe'de bulunan Pera Park Sitesi'nde ikamet eden vatandaşlar için ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde temel ilk yardım bilgileri ve olası kazalarda yapılması gerekenler anlatıldı.

09.03.2024 10:28  Güncelleme: 11:08
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Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri, Esentepe'de bulunan Pera Park Sitesi'nde ikamet eden vatandaşlar için ilk yardım eğitimi düzenledi.

Kartal Belediyesi'nin uzman eğitmenleri, ilçenin her mahallesine ulaşarak vatandaşlara sağlık eğitimleri vermeye devam ediyor. Eğitimler kapsamında Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevinç Hellaç, Esentepe'de bulunan Pera Park Sitesi'nde ikamet eden vatandaşlara "İlk Yardım Farkındalık Semineri" verdi.

Eğitimde, temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı. Eğitimin sunum ile desteklediği seminerde site sakinlerine; hasta veya yaralının önce hava yolu açıklığının kontrol edilmesi gerektiğinin üzerinde önemle duruldu. Solunumunun ve dolaşımının mutlaka sağlanması gerektiğini belirten Hellaç, boğaza cisim kaçması gibi durumlarda neler yapılabileceklerini bir site sakininin yardımı ile gösterdi. Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi ve hastaya, yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin de anlatıldığı eğitimde, 112'nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiği aktarıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise kanamalara müdahalenin yanı sıra boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verildi ve bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı.

Eğitimin sonunda site sakinleri, acil durumlarda ilk müdahaleyi kendilerinin yapabilmesi amacıyla Kartal Belediyesi'nin verdiği eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Daha sonra Kartal Belediyesi personeli tarafından tüm katılımcılara belediyenin ilk yardım kiti hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Esentepe'de İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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