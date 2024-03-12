Kartal Belediyesi Saha Çözüm Ekipleri Kuaför ve Berberleri Ziyaret Etti

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Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ne bağlı Saha Çözüm Ekipleri, Kartal'ın 20 mahallesinde faaliyet gösteren yaklaşık 700 kuaför ve berberi ziyaret etti.

Vatandaşların belediye ile olan iletişimi artırmak, sorunlarını yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek için Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİMER) bünyesinde kenti cadde cadde, sokak sokak gezen Saha Çözüm Ekibi, komşu ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ekibin gerçekleştirdiği rutin ziyaretlerde ev sahipleri bu kez berber ve kuaförler oldu.

Yaklaşık 5 günlük süre zarfında sürdürülen görüşmelerde esnafın istek, soru ve taleplerini kayıt altına alan ekipler, ziyaretler sırasında kuaför ve berberlerin en çok kullandığı aletler arasında yer alan saç kurutma makinelerini kendilerine hediye etti. Hediyeleri takdim ederken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selam ve sevgilerini de ileten Saha Çözüm Ekibi, berber ve kuaförler tarafından kendilerine iletilen pek çok konuyu Kartal Belediyesi'nin ilgili birimlerine aktarmak üzere not almayı da ihmal etmedi.

Kartal'da her gün binlerce vatandaşa hizmet veren kuaför ve berber esnafı ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Yüksel başta olmak üzere tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

170 BİNE YAKIN HANE VE 7 BİN 500'E YAKIN ESNAFLA GÖRÜŞME SAĞLANDI

Kartal Belediyesi Komşu İletim Merkezi Saha Çözüm Hareketi ekipleri, şimdiye kadar Kartal'da bulunan 194 cadde ve 2 bin 62 sokakta yer alan 208 binin üzerinde bağımsız bölümü tarama sistemiyle ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında 170 bine yakın hane ve 7 bin 500'e yakın esnafla görüşme sağlayan ekip, vatandaşların; beklenti, talep ve önerilerini toplamak üzere ziyaretlerine devam ediyor.