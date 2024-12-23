Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yılsonu Konseri ile Dönemi Tamamladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yılsonu Konseri ile Dönemi Tamamladı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yılsonu Konseri ile Dönemi Tamamladı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 2024 eğitim dönemini sertifika töreni ve yılsonu konseriyle sonlandırdı. Öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri becerileri sergiledikleri etkinlikte yoğun ilgi gördü. 72 öğrenciye mezuniyet belgelerinin verildiği tören, renkli gösterilere sahne oldu.

23.12.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 2024 eğitim dönemini yılsonu konseri ile noktaladı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, akademi öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri becerileri sergileyerek büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi sertifika töreni ve yılsonu konseri düzenlendi. Akademiden eğitim alan öğrenciler, aileleri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Perküsyon, piyano, keman, flüt, çello ve gitar sınıfı öğrencilerinin performanslarını sergilediği program, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ardından sahne alan koro, programa renk kattı. Törende, akademide eğitimlerini başarıyla tamamlayan 72 öğrenciye mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Öğrencilere sertifikalarını takdim eden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "2017 yılında bir hayalimiz vardı ve biz bu hayalimizi gerçekleştirdik. Çocukların ve velilerin mutluluğu dünya malına değer. Amacımız aslında buydu. Yüzlerce öğrencilerimizi mezun ettik şimdiye kadar. Birçok öğrencimiz konservatuvar kazandı. Bizleri motive eden Belediye Başkanımıza, hocalarımıza, danışman hocamız Prof. Dr. Cana Gürmen'e teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. 'Yaşasın sanat' diyoruz" dedi.

"Bir hayalle yola çıktık ve hayalimiz gerçekleşti"

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Danışmanı Prof. Dr. Cana Gürmen ise "Çok heyecanlıyım ve çok duygulandım. Bir hayalle yola çıktık ve bu hayalimiz gerçekleşti. 2017 yılında akademimiz çok ciddi bir uğraş sonunda Ekim ayında faaliyetine başladı. Birçok alanda eğitim veriyoruz. Keman, gitar, perküsyon, flüt, çello ve koro dallarında eğitim veriliyor. Şu anda 400'ün üzerinde çocuk eğitim alıyor. Mezun olanlarımız da genellikle konservatuvar sınavlarını kazanarak müzik yaşamlarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Yılsonu Konseri ile Dönemi Tamamladı - Son Dakika

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