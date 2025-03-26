Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Ramazan Sofralarında Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif dolayısıyla iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sarımeşe Mahallesi'nde düzenlenen iftar etkinliğine katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman, Ramazan ayının bolluk, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak güzel dileklerini paylaştı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kartepe İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından Ramazan duası yapıldı.

Başkan Kocaman, ayrıca Artvin Hodlular Derneği'nin organize ettiği iftar programına da katıldı. Başkan Kocaman, "Ramazan ayının bereketini, paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimle birlikte yaşadık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ