Kartepe Belediyesi Depremzedelere Destek İçin İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi Depremzedelere Destek İçin İstanbul'a Gitti

Kartepe Belediyesi Depremzedelere Destek İçin İstanbul\'a Gitti

Kartepe Belediyesi, İstanbul'da yaşanan depremler sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara destek olmak için yardım konvoyu gönderdi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ihtiyaçları karşılamak için ekipleriyle İstanbul Küçükçekmece toplanma alanında çalışmalara başladı.

24.04.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
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Kartepe Belediyesi, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından evlerine girmeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla harekete geçti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla hazırlanan yardım ekibi, İstanbul'daki toplanma alanlarında kalan vatandaşlar için yola çıktı. 2 çekme karavan, 8 araç ve 15 kişilik profesyonel ekipten oluşan Kartepe Belediyesi yardım konvoyu, 3 bin kişilik sıcak yemek, içecek, ısınma amacıyla kullanılacak yakacak malzemeleri ve temel ihtiyaçlara yönelik birçok ürünle birlikte İstanbul Küçükçekmece toplanma alanına gitti.

Yardım ekibiyle birlikte İstanbul'a giden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "17 Ağustos depremini acı bir şekilde yaşadık. Her depremde o gün geliyor aklımıza. Depremi yaşayan kardeşlerimizin hislerini en iyi biz anlıyoruz. İstanbul ülkemizin göz bebeği. Burada yaşayan vatandaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler diye ilk anda çalışmalarımıza başladık ve ekiplerimizle İstanbul Küçükçekmece'ye geldik. Evlerine giremeyen kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için üzerimize düşeni yapacağız. Bu zorlu süreci el birliği ile aşacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi Depremzedelere Destek İçin İstanbul'a Gitti - Son Dakika

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