Kartepe Belediyesi Hizmet Filosunu Güçlendiriyor

Kartepe Belediyesi, hizmet filosuna 3 kamyonet ve ekskavatör dahil etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, göreve geldiği günden bu yana belediye hizmet araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Kartepe Belediyesi hizmet filosuna 3 kamyonet ve ekskavatör dahil oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Büyüyen ve gelişen ilçemizin ihtiyaçlarına karşılamak için attığımız adımlardan biri de araç filomuzu güçlendirmek. Göreve geldiğimiz günden bugüne belediyemize 37 araç kazandırdık. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle 3 kamyonet ve 1 ekskavatörü belediyemizin araç filosuna dahil ettik. Böylece göreve geldiğimiz günden bugüne 41 aracı belediyemize kazandırmış olduk. Yeni araçlarımızla birlikte belediyemiz daha da güçlendi, hizmet kapasitemiz daha da arttı. Bu yatırımla birlikte hem hizmet kapasitemizi genişlettik hem de Kartepe'nin büyüyen ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunma yolunda önemli adım attık. Kartepe artık daha güçlü, daha donanımlı, daha kararlı. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile her geçen gün büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor." dedi. - KOCAELİ