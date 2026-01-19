Kartepe yolunda sürücülere kış lastiği ve güvenli sürüş uyarısı

Kartepe Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu dağ yolunu kullanan sürücüleri güvenli sürüş konusunda bilgilendirdi.

Belediye bünyesindeki Kar Arama Kurtarma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış turizminin yoğun yaşandığı zirve yolunda saha çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, güzergahı kullanan araç sürücülerine yolun durumu, kış lastiği kullanımının önemi ve kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi. Sürücülerin herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Belediye yetkilileri, kış sezonu boyunca dağ yolunda devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceğini, muhtemel aksaklıklara müdahale etmek için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti. - KOCAELİ