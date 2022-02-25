Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

25.02.2022 10:29
Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler kayak eğitimi alıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi'de eğitim gören öğrenciler, kayak eğitimi alıyor. 30 kişilik grup, Kartepe Kayak Merkezi'nde profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim alarak, kayak sporu hakkında bilgi sahibi oluyor. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs eğitimleri sonunda yaklaşık 400 gence eğitim verilmesi hedefleniyor. Türkiye'de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere salı ve perşembe günleri eğitimler veriliyor. - KOCAELİ

Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor
Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor

YORUMLAR
500
Van'daki snowboard tutkunlarından nefes kesen gösteri Van'daki snowboard tutkunlarından nefes kesen gösteri HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'NDEN 1,5 AYDA 12 BİN KİŞİ YARARLANDI

Kartepe Belediyesi, Mustafa Kocaman, Kayak Merkezi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de gençler kayak eğitimi alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement