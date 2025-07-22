Kartepe\'de Gençlik ve Gelişim Kampı Heyecanı

Kartepe'de kamp merkezlerinde konaklayan öğrenciler 4 gün boyunca doğa, kültür, eğitim ve eğlenceyle iç içe kamp programı yaşıyor.

Kartepe Belediyesi'nin gençleri hayata hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı" yaz döneminde gençlere unutulmaz deneyim sunuyor. Ketenciler ve Derbent Gençlik Kamp Merkezleri'nde konaklayan öğrenciler; dört gün boyunca doğa, kültür, eğitim ve eğlenceyle iç içe kamp programı yaşıyor. Kampın ilk gününde öğrenciler, Kartepe Belediyesi Hizmet Binası'nı ziyaret etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen sosyal belediyecilik konulu eğitimde, yerel yönetimlerin yapısı, sosyal hizmetler ve belediyeciliğin temel ilkeleri hakkında bilgi edinen gençler, ardından belediye binasını gezerek birimlerin işleyişini yerinde gözlemledi.

Tarihi ve kültürel mirasla tanışma

Genç Akademi öğrencileri, 4 gün sürecek kamp boyunca Kartepe'nin tarihi ve kültürel dokusunu tanıyacak. Derbent Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi ve Tarihi Hikmetiye Camii'ni ziyaret edecek ve teleferik gezisi ile Kartepe'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacak. "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı", gençlerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerini destekleyecek çok sayıda etkinliği barındırıyor. Gençler kamp boyunca: kişisel gelişim atölyeleri, drama çalışmaları, müzik ve eğlence dolu akşamlar, teleferik gezisi ve doğa yürüyüşleri yapacak. Dev Jenga ve mini golf turnuvaları, dart yarışmaları, at biniciliği ve geleneksel Türk okçuluğu ile sohbetlerle gençler dolu dolu bir kamp geçirecek.

Pazarcılık uygulaması ile ticaret deneyimi

Bir Gençlik ve Gelişim Kampı'nda gençler sportif ve eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra bireysel ve kişisel gelişimlerini destekleyici eğitimler de alıyor. Pazar esnafına yardımcı olarak ticaret deneyimi kazanan gençler çevre temizliği yaparak çevre bilinci kazanacak. Rehabilitasyon Merkezi ve Huzur Evi ziyaretleri ile farkındalık sosyal sorumluluk projeleriyle gençler deneyim kazanacak. Gençler; bu kamp sayesinde yalnızca eğlenmekle kalmıyor, aynı zamanda ekip olmayı, empati kurmayı, toplumsal değerlere sahip çıkmayı ve sorumluluk almayı deneyimleyerek öğreniyor. Kartepe Belediyesi, gençlere yönelik bu kamp programıyla, onların yaşam becerilerini geliştirirken, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümelerini destekliyor. - KOCAELİ