Kartepe\'de işletmelere yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Belediyesi, ilçedeki ticari işletmelerin yasal mevzuata uygunluğunu denetlemeye aralıksız devam ediyor. İşletmelerin ruhsatları ve fiziksel koşulları uzman ekipler tarafından kontrol ediliyor.

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" yönetmeliğine uygunluğunu denetliyor. Çalışmalar kapsamında uzman personel tarafından işletmelerin faaliyet alanları, metrekare ölçümleri ve fiziki şartlarının mevcut ruhsat tanımlarıyla uyuşup uyuşmadığı kayıt altına alınıyor.

Ruhsatlandırma sürecinin önemli aşamalarından olan teknik altyapı denetimlerinde, iş yerlerinin yapı kullanma izin belgeleri, yangın önlemleri ve havalandırma sistemleri gibi kriterler inceleniyor. Ekipler, mevzuata aykırı eklentiler yapan veya ruhsat dışı alan kullanımı tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuyor.

Denetimler sırasında esnafa izlemeleri gereken yasal süreçler hakkında da rehberlik hizmeti sunuluyor. Eksikleri tespit edilen, ruhsat yenileme veya faaliyet kolu değişikliği yapması gereken işletmelere yasal süre tanınarak gerekli işlemler başlatılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Kartepe, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:50:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.