Kartepe\'de işletmelere yönelik ruhsat denetimleri devam ediyor

Kartepe'de belediye ekiplerince ticari işletmelerin yasal mevzuata uygunluğuna yönelik ruhsat denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" yönetmeliğine uygunluğunu denetliyor. Çalışmalar kapsamında uzman personel tarafından işletmelerin faaliyet alanları, metrekare ölçümleri ve fiziki şartlarının mevcut ruhsat tanımlarıyla uyuşup uyuşmadığı kayıt altına alınıyor.

Ruhsatlandırma sürecinin önemli aşamalarından olan teknik altyapı denetimlerinde, iş yerlerinin yapı kullanma izin belgeleri, yangın önlemleri ve havalandırma sistemleri gibi kriterler inceleniyor. Ekipler, mevzuata aykırı eklentiler yapan veya ruhsat dışı alan kullanımı tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuyor.

Denetimler sırasında esnafa izlemeleri gereken yasal süreçler hakkında da rehberlik hizmeti sunuluyor. Eksikleri tespit edilen, ruhsat yenileme veya faaliyet kolu değişikliği yapması gereken işletmelere yasal süre tanınarak gerekli işlemler başlatılıyor. - KOCAELİ