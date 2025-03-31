Kartepe\'de Yaşlılara Bayram Ziyareti

Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, yaşlıların evlerine giderek hem bayramlarını kutladı hem de gönüllerini hoş etti.

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Ramazan ayının bereketini büyüklerle paylaşmaya devam etti. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bayramda kapı kapı dolaşarak hem ziyaretlerde bulundu hem de götürdükleri hediyelerle gönülleri fethetti. Bu özel günde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz ile birlikte Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Kezban-Ömer Özkanlı çiftini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de onlara moral verdi. Başkan Kocaman, "Bayramımız büyüklerimizi ziyaretle bereketleniyor. Onlardan aldığımız dualar, bayramın en güzel hediyesi. Birlikte nice güzel bayramlarımız olsun." açıklamasında bulundu. - KOCAELİ