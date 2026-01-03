Kartalkaya faciası sonrası denetlenen otelle ilgili gözler yeniden Kartepe'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kartalkaya faciası sonrası denetlenen otelle ilgili gözler yeniden Kartepe'de

Kartalkaya faciası sonrası denetlenen otelle ilgili gözler yeniden Kartepe\'de
03.01.2026 13:59  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'deki The Green Park Otel, Kartalkaya'da yaşanan yangın sonrası yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle yeniden inceleme sürecine alındı. 5 Ocak Pazartesi günü yapılacak denetimle tesisin durumu netleşecek.

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası denetim kapsamına alınan Kartepe'deki The Green Park Otel için gözler pazartesi gününe çevrildi. Halihazırda konaklamaya kapalı olan tesisle ilgili yapılacak kontrollerin ardından son durum ve uygulanacak işlemler netlik kazanacak.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Türkiye genelinde konaklama tesislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bu süreçte Kartepe'de bulunan The Green Park Otel de incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde yangın güvenliği, imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler tespit edildi. Kartepe Belediyesi tarafından eksiklerin giderilmesi için süre verilen otelde, istenilen düzenlemelerin tamamlanamaması üzerine Mart 2025'te mühürleme işlemi uygulandı. Ancak işletmenin yargı yoluna başvurmasıyla birlikte mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Pazartesi denetim yapılacak

Öte yandan, 1 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yangınla ilgili eksikliği bulunan yapılara 31 Aralık 2025'e kadar süre tanınmıştı. The Green Park Otel'i de kapsayan bu sürenin sona ermesiyle birlikte belediye ekiplerinin 5 Ocak Pazartesi günü yeniden denetim yapacağı, otelinin son durumu hakkında karar netleşeceği belirtildi.

Tesis konaklamaya kapalı

Öte yandan, The Green Park Otel yetkilileri, otelin yeniden mühürlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kartepe Turizm A.Ş.'ye ait tesisle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ifadelere yer verildiği savunularak, tesisin mühürlenmesine ilişkin kesinleşmiş herhangi bir işlem bulunmadığı vurgulandı. Yetkililer, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 2025/534 Esas sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve bu nedenle idari işlemlerin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, tesiste planlı renovasyon ve tadilat çalışmalarının sürdüğü, bu sürecin işletmenin kendi iradesiyle ve misafirlerin can ve mal güvenliği öncelik alınarak yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda otelin geçici olarak konaklamaya kapalı olduğu, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine herhangi bir risk ya da mağduriyetin söz konusu olmadığı kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kartalkaya, İnceleme, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartalkaya faciası sonrası denetlenen otelle ilgili gözler yeniden Kartepe'de - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:26:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya faciası sonrası denetlenen otelle ilgili gözler yeniden Kartepe'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.