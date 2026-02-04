Kartepe Genç Akademi\'de yeni dönem bayrak sevgisiyle başladı

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademi, yarıyıl tatilinin ardından kapılarını "bayrak sevgisi" temasıyla açtı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle kuruma gelen öğrenciler, Türk bayraklarıyla donatılmış sınıflarda dersbaşı yaptı. Ücretsiz atölye ve ders destek programlarının devam ettiği akademide, yeni dönemin ilk dersinde milli ve manevi değerlere vurgu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezin sadece teknik ve akademik eğitimle sınırlı kalmadığı, düzenlenen etkinliklerle gençlere milli bilincin aşılanmasının da hedeflendiği belirtildi. - KOCAELİ