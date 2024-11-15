Kartepe'ye Kocaeli'nin En Büyük Camisi İnşa Edilecek - Son Dakika
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Kartepe'ye Kocaeli'nin En Büyük Camisi İnşa Edilecek

Kartepe\'ye Kocaeli\'nin En Büyük Camisi İnşa Edilecek

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye kazandırılan Kent Meydanı'na Kocaeli'nin en büyük camisinin inşa edileceğini açıkladı. Gençlerle buluşan Kocaman, gençlerin fikirlerinin önemli olduğunu vurguladı ve ilçeye yapılan projeleri tanıttı.

15.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye kazandırılan Kent Meydanı'na Kocaeli'nin en büyük camisinin inşa edileceğini söyledi.

Mustafa Kocaman, "Biz Bize" Gençlik Buluşmaları kapsamında Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Biz Bize programının önemine dikkat çeken Kocaman, "Sizlerin düşünceleri, fikirleri benim için çok önemlidir. Ben sizin abinizim. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri doğrultusunda belediye çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sizler Kartepe'nin geleceğisiniz. Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz" dedi.

Başkan Kocaman, hizmete açtıkları Genç Akademi'de İngilizce eğitimi verildiğini ifade ederek, her yıl 2 bin öğrencinin bu imkandan faydalandığını söyledi. Gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlatan Mustafa Kocaman, "7 kapalı spor salonu yapıldı. Kapalı yüzme havuzumuz da var. 4 sosyal tesis hizmet vermektedir. 2 müze yaptık. Bin metrekare kütüphaneyi hizmete açtık. Sanat Evi'ni sizler için hizmete soktuk. Gençlik kampları yapıyoruz" diye konuştu.

Kartepe'nin genç bir ilçe olduğunu belirten Kocaman, "İlçemizin merkezi yoktu ve Kent Meydanı yapılarak hizmete sunuldu. Kent Meydanı'nda Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz" şeklinde konuştu

Kocaman, programın ardından gençleri teleferiğe götürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'ye Kocaeli'nin En Büyük Camisi İnşa Edilecek - Son Dakika

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