Kastamonu Belediye Başkanı Ulaşım Sorununu Çözmek İçin Toplantı Yaptı

Yerel

Göreve başlamasının ardından ilk olarak şehir içi ulaşım problemini gündemine alan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar başta olmak üzere seçim öncesi üzerinde durduğumuz konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimi sonucunda Belediye Başkanı seçilen ve 6 Nisan'da görevi devralan Hasan Baltacı'nın seçim kampanyası süresi boyunca üzerinde sıklıkla durduğu şehir içi ulaşım problemi gündemine aldığı ilk konu oldu. Bu çerçevede Başkan Hasan Baltacı, belediyedeki ilk toplantısını şehir içi ulaşımın en önemli paydaşlarından olan S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile gerçekleştirdi. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başkan Hasan Baltacı, S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu ve yönetimiyle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci'nin yanı sıra Kastamonu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ahmet Üstün Göksoy'un da yer aldığı toplantıda, şehir içi ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı, çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir içi ulaşımdaki sorunların çözümü ve eksiklerin en kısa sürede tamamlanması için paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlk toplantımızı S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu ve yönetimiyle gerçekleştirdik, fikir alışverişinde bulunduk. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar başta olmak üzere seçim öncesi üzerinde durduğumuz konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU