Kastamonu\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yüzlerce çocuk ellerindeki Türk bayrağı ile yürüdü, konserde doyasıya eğlendi.

Kastamonu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerler çerçevesinde Kastamonu Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Kışla Parkı'nda toplanan protokol, çocuklar ve vatandaşlar ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kastamonu Belediyesi meydanında Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi. Düzenlenen konserde hem çocuklar hem de vatandaşlar doyasıya eğlendi. - KASTAMONU