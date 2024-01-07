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Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk yaşadı. Kayak tutkunları sezon açılışı yapılan pistlerde doyasıya eğlendi. Acemi kayakçıların kazaları ise gülümsetti.

Kastamonu\'da Ilgaz Dağı\'nda Kayak Sezonu Açıldı
07.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:07
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Kastamonu'da pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kayak tutkunları kayak merkezinde doyasıya eğlendi.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde yoğunluk yaşandı. Pazar gününü değerlendirmek isteyerek Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar, sezon açılışı yapılan pistlerde karın tadını çıkardı. Kayak yapıp kızaklarla kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Acemi kayakçıların kazaları ise gülümsetti.

"Çok keyif alıyoruz"

Kastamonu'dan kayak yapmak için Ilgaz Dağı'na gelen Mehmet Zeynel Uğur, "Aslen Kastamonuluyum, buraya ilk defa geliyorum. Pisti çok beğendim. Şu an teleferik rüzgar dolayısıyla kapalı. Buranın daha verimli hale gelmesini, yerli turistlerin akınına uğramasını isterim. Çünkü doğa harikası bir yer. Bugün arabamızla geze geze geldik. Ekipmanlarımızı kiraladık. Şu an çok keyif alıyoruz. Düşe kalka öğreniyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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