Kastamonu'daki iki farklı yangında üç ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yerel

Kastamonu'daki iki farklı yangında üç ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ve il merkezinde çıkan iki farklı yangında üç ev yandı. Cide ilçesine bağlı Gündoğan köyünde Hasan Eren ile Havva Eren'e ait evlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kastamonu'nun merkeze bağlı Yolkonak köyü Kımız Mahallesi'nde ise gece saatlerinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

31.05.2024 20:28
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Kastamonu'daki iki farklı yangında üç ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ve il merkezinde çıkan iki farklı yangında üç ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gündoğan köyünde Hasan Eren ile Havva Eren'e ait evlerde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Ev sahiplerinin ve komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine, Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile bitişik haldeki Hasan Eren ve Havva Eren'e ait evlerdeki yangın söndürüldü. Yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Diğer yangın ise Kastamonu'nun merkeze bağlı Yolkonak köyü Kımız Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: İHA

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