Kastamonu İhsangazi'de görme engelli çiftçi, tek başına traktör sürüp odun kırıyor - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de görme engelli çiftçi, tek başına traktör sürüp odun kırıyor

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Kastamonu İhsangazi\'de görme engelli çiftçi, tek başına traktör sürüp odun kırıyor
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Kastamonu İhsangazi'de doğuştan görme engelli 35 yaşındaki çiftçi, anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı ancak çiftçiliği sürdürüyor. Siyez ve çeşitli ürünler yetiştiren çiftçi, traktör kullanıp odun kırıyor, köydeki tüm işlerini tek başına yapıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde doğuştan görme engelli olan Yılmaz Çatıklı, çiftçilikle yaşamını sürdürdüğü köyde, traktör sürüyor, odun kırıyor, tüm işlerini kendi yapıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Çatalyazı köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yılmaz Çatıklı, doğuştan görme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Doğup büyüdüğü köyde, yıllarca uğraşan anne ve babasına yardım eden Çatıklı, görme engeline rağmen köydeki tüm işleri öğrendi. Geçtiğimiz yıllarda anne ve babasının hayatlarını kaybetmesi sebebiyle yalnız yaşamaya başlayan Çatıklı, azmiyle çiftçiliği bırakmadı. Siyez ve çeşitli tarımsal ürünler yetiştirerek geçimini sağlayan Çatıklı, köydeki tüm işlerini ise yalnız yapıyor. Çatıklı'nın bu azmi ise kendisini tanıyanlara örnek oluyor.

Traktör bile sürüyor

Traktör ve arabalara ayrı bir ilgi duyan Çatıklı, boş zamanlarında evinin yanındaki boş arazide traktör sürüyor. Kısa mesafeli de olsa, görme engeline rağmen traktör sürüp tekrar evinin önüne park eden Çatıklı, traktörünün temizliğini ve tüm bakımlarını kendi yapıyor. Köyde yakacak odunlarını baltayla kendisi kıran Çatıklı, günlük yaşantısını ise sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Çatıklı'ya tarladaki işlerinde köyde yaşayan vatandaşlar da destek veriyor.

"Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz"

Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çatıklı, "Doğuştan görme engelliyim. Engelliliğin zor tarafları var ama imkansız diye bir şey yok. Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz. Yeni doğmuş bir çocuk gibi meraklı olmak zorundasızınız. Aynı zamanda her şeyi öğrenmeye çalışmak lazım. Ben böyle bir yaşantıya devam ediyorum. Bugün bunu yapıyorum ama yarın farklı bir şey yapar mıyım, bilmiyorum" dedi.

"Traktör kullanırım, araba kullanırım"

Lise eğitimini tamamladıktan sonra çok sevdiği köyde çiftçilik yapmaya başladığını dile getiren Çatıklı, "Siyezin başkenti dediğimiz İhsangazi'de köyümüz siyezde bir numara. Zamanında 5 yıllık pilot bölge seçilmişti. Benim 8 yıl Ankara'da halkımızın anlayacağı şekilde, körler okulunda eğitimim oldu. 4 yıl da kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamlamıştım. Üniversiteye açıköğretimle başladım ama devam etmedim. Yapı itibarıyla sıkılmayı fazla seven biri değilim. Serbest, sosyal olmayı daha çok seviyorum. Bu köyde doğdum, bu köyde yaşıyorum. Bu işler her zaman yaptığım, günlük işler. Traktör kullanırım, araba kullanırım. Profesyonel olarak kullanamam ama 3-5 metre ileri gitme, sağa-sola dönme, temizliğini, bakımını seviyorum. Araçlara dair bir fikrim de var. Bunları sürekli yaparım. Odun yaktığımız için sürekli odun kırarım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
İhsangaziKastamonuGüncelYaşamYerelSon Dakika

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