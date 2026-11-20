Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dezavantajlı çocuklara destek olmak amacıyla kurulan kurula köy muhtarı ineğini bağışladı. İnek, kurul tarafından belirlenen aileye teslim edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Kaymakamlık tarafından, yakınları tarafından büyütülen dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde kurulan "Sevgi Kurulu", ilçede gönül köprüleri kuruyor. Haydarlar köyü muhtarı Abdurrahman Bodur da destek vermek amacıyla bir ineğini Sevgi Kurulu'na bağışladı. Kurul tarafından, inek dezavantajlı çocuklar için belirlenen bir aileye bağışlandı. Kaymakam Yasin Cevizci, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve Muhtar Abdurrahman Bodur tarafından inek aileye teslim edildi.

Muhtar Abdurrahman Bodur'a teşekkür eden Kaymakam Yasin Cevizci, yapılan bağışların artması temennisinde bulundu. Bodur ise bağışladığı ineğinin hayırlara vesile olmasını diledi.