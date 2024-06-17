Kastamonu Küre'de Geleneksel Pilav Şölenine Yoğun İlgi

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Ersizler köyünde geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenleri bu yıl da Kurban Bayramı'nda devam etti. Köylerde yaşayan vatandaşlar, pilav şölenlerine yoğun ilgi göstererek yaklaşık 30 yıllık geleneksel adetlerinden vazgeçmediler.

Ersizler köyü muhtarı Nihat Kaya, "Bayram adetlerimiz unutulmasın diye geleneksel pilav şöleni yaptık. Köylülerimiz de hoşgörülü karşılayarak yoğun katılım sağladı" dedi. - KASTAMONU