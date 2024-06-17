Kastamonu Küre'de Geleneksel Pilav Şölenine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kastamonu Küre'de Geleneksel Pilav Şölenine Yoğun İlgi

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Ersizler köyünde geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenleri, Kurban Bayramı'nda da büyük ilgi gördü. Köy halkı, yaklaşık 30 yıldır devam eden bu adeti sürdürmek için şölene yoğun katılım sağladı.

17.06.2024 15:24
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Ersizler köyünde geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenleri bu yıl da Kurban Bayramı'nda devam etti. Köylerde yaşayan vatandaşlar, pilav şölenlerine yoğun ilgi göstererek yaklaşık 30 yıllık geleneksel adetlerinden vazgeçmediler.

Ersizler köyü muhtarı Nihat Kaya, "Bayram adetlerimiz unutulmasın diye geleneksel pilav şöleni yaptık. Köylülerimiz de hoşgörülü karşılayarak yoğun katılım sağladı" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu Küre'de Geleneksel Pilav Şölenine Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Küre'de Geleneksel Pilav Şölenine Yoğun İlgi - Son Dakika
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