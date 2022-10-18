Kastamonu yerel haberi: Kastamonu Belediyesi'nden vatandaşlara soba uyarısı - Son Dakika
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Kastamonu yerel haberi: Kastamonu Belediyesi'nden vatandaşlara soba uyarısı

18.10.2022 17:35
Kastamonu yerel haberi: Kastamonu Belediyesi'nden vatandaşlara soba uyarısı

Kastamonu yerel haberi: Kastamonu Belediyesi, kış mevsimi öncesinde soba zehirlenmelerinin önüne geçmek amacı ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kastamonu Belediyesi, kış mevsimi öncesinde soba zehirlenmelerinin önüne geçmek amacı ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kastamonu Belediyesi, doğru soba kurulumu ve baca temizliğiyle ilgili vatandaşları uyardı. Kastamonu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangınların ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi için baca temizliğinin hayati öneme sahip olduğu hatırlatıldı. Sobalarda kimyasal yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanımının çok tehlikeli olduğunun belirtildiği açıklamada, köy evlerinin elektrik tesisatlarının incelenerek eksikliklerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Kastamonu'da yaşanan yangınlarla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise bina yangınlarının yüzde 20'sinin temizlenmeyen bacalardan kaynaklı olduğunu söyledi. Baca temizliğinin ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi olarak elimizden geldiğince hemşehrilerimize bu konularda yardımcı olacağız. Üzücü olayların önüne geçebilmek için tüm uyarılara dikkat edilmesini rica ediyorum. 2022 yılının ilk 10 ayında İtfaiye Müdürlüğümüz 108 yangına müdahale etti. Maalesef bu yangınlarda yaralanan vatandaşlarımız oldu ve yine maalesef on binlerce liralık maddi hasar oluştu. Bu yangınların yüzde 20'si temizlenmeyen bacalardan kaynaklandı. Bunu göz önüne aldığımızda baca temizliğinin önemini bir kez daha görüyoruz. Yangınlarda yaralanan, evlerinde hasar oluşan hemşerilerime tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun. El birliğiyle gerekli önlemleri alalım. Üzücü olaylar yaşamayalım" diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"TSE belgeli sobalar kullanılmalı, soba duvardan/bacadan en az 1 metre en fazla 1.5 metre uzaklıkta olmalı, soba borusu baca içine 10 santimetreden fazla sokulmamalı, soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı, soba bacaları çatıdan en az bir metre yükseklikte olmalı, soba bacaları temizletilmeli, tıkalı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli ve sobada naylon, plastik, paçavra vs. yakılmamalı, yatmadan önce sobalar söndürülmeli ve zehirlenmelerin önüne geçmek için bu kurallara titizlikle uyulmalıdır." - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu yerel haberi: Kastamonu Belediyesi'nden vatandaşlara soba uyarısı - Son Dakika

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