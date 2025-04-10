Kavak\'ta Polis Haftası töreni

Samsun'un Kavak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mustafa Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkomiser Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını sağlama, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme konusunda büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Balcı Ayrıca, bilim ve teknolojinin son yeniliklerini kullanarak, uzman personel ve modern araç gereçlerle 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini vurguladı.

Törene Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri de katıldı. - SAMSUN