Kavaklıoğlu\'ndan Vali Çiftçi\'ye Ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Kavaklıoğlu'nun ziyaretine; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mehmet Faruk Kazdal, Didem Dinç Özay eşlik etti. - ERZURUM