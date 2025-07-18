Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Kavaklıoğlu'nun ziyaretine; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mehmet Faruk Kazdal, Didem Dinç Özay eşlik etti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Kavaklıoğlu'ndan Vali Çiftçi'ye Ziyaret - Son Dakika
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