Kaybolan Çoban için Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Kaybolan Çoban için Arama Çalışmaları Sürüyor

15.06.2026 00:15
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Erzurum'da 17 yaşındaki Okan Koç'un kaybolmasının ardından 103 personel ile arama çalışmaları devam ediyor.

(ERZURUM) - Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede AFAD, jandarma ve diğer arama-kurtarma ekiplerden oluşan 103 personel görev yapıyor.

Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda 10 Haziran günü hayvanlarını otlatırken kaybolan Okan Koç'un bulunması için sürdürülen çalışmalarda ekipler, Aras Nehri ve çevresinde yoğunlaştı. AFAD ve jandarma ekipleri, botlarla nehir üzerinde arama yaparken, çevredeki alanlar da dürbünlerle taranıyor.

Çalışmalara destek amacıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 25 personel de bölgede görev alıyor. Böylece arama faaliyetleri toplam 103 personelin katılımıyla yürütülüyor.

VALİ BARUŞ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ


Erzurum Valisi Aydın Baruş da arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Baruş, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Okan Koç'un kaybolduğu yönündeki ihbarın 10 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, genç çobana ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Okan Koç, Güvenlik, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaybolan Çoban için Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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