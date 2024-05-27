Kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in Cenazesi Toprağa Veriliyor - Son Dakika
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Yerel

Kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in Cenazesi Toprağa Veriliyor

Kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg\'in Cenazesi Toprağa Veriliyor

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg'in cenazesi, helallik alınması için köydeki evine getirildi. Berzeg'in eşi ve çocuklarının da hazır bulunduğu cenaze töreninde dualar okundu ve vatandaşlardan helallik alındıktan sonra cenaze köy camisine götürüldü.

27.05.2024 13:00
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra toprağa verilecek. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için köydeki evine getirildi.

Balıkesir'de kaybolduktan sonra izine rastlanmayan ve yaklaşık bir yıl sonra kemik parçaları bulunan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg bugün toprağa veriliyor. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'in de hazır bulunduğu cenaze töreni öncesinde Berzeg'in ruhuna dualar okundu. Vatandaşlardan alınan helallik sonrasında Berzeg'in cenazesi köy camisine getirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in Cenazesi Toprağa Veriliyor - Son Dakika

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