Kayıp Kardeş İçin Mücadele - Son Dakika
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Kayıp Kardeş İçin Mücadele

Kayıp Kardeş İçin Mücadele

Soydan Karasinan'ın kaybolması üzerine ablası Firdevs, ev tapusu için annesiyle tartışıyor.

18.11.2024 11:24
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Berlin'deki evinden 3 yıl önce Alaska'ya gidiyorum diye ayrılıp bir daha haber alınamayan Soydan Karasinan'ın ablası Firdevs Karasinan'ın içler acısı hali yürekleri dağladı. Tek isteği yıkılmak üzere olan oturduğu evin tapusunu annesinden almak olan Firveds Karasinan, "Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk" dedi.

Berlin'deki evinden 3 yıl önce "Alaska'ya bisiklet turuna gidiyorum" diye ayrılıp bir daha geri dönmeyen Soydan Karasinan'ın kardeşi Firdevs Karasinan, Demirkapı Mahallesi'nde annesi Nevriye Güvenç'ten kalan eski bir evde oturuyor. Bir restoranda bulaşıkçı ve çaycılık yaparak geçimini sağlayan Karasinan, zor şartlarda yetiştirdiği oğluyla beraber yaşıyor. İşyerine gitmek için onlarca merdiven inen, evine gelmek için aynı merdivenleri geri çıkan Firdevs Karasinan'ın tek isteği oturduğu evin tapusunu annesinden almak. Alaska'ya gittiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Soydan Karasinan'a sosyal medya üzerinden defalarca mesaj atan Firdevs Karasinan, sadece okulda öğrendiği İngilizce eğitimine rağmen Alaska'ya gidip kayıp kardeşini bulmak istediğini söyledi.

Oturduğu evin tapusunu almak istediğini söyleyen Firdevs Karasinan, "Kız kardeşimle bu evin kavgasını ettim. Annem kız kardeşime 3 sene önce ev almış ben bunu sonradan öğrendim. Kardeşim sana evi kendisinin aldığını söylemişti. Yazıklar olsun. Herkesin başını sokacak bir evi var bu harabe haldeki evde benim olsun istedim. Dolduruşa geldim, annemle birbirimize düşman olduk. Ondan para veya miras da istemiyorum. Sadece bu yaşadığım evi istiyorum. Maddi gücüm olsa annemle beraber pasaportu, vizeyi çıkartıp Alaska'ya giderim. Az çok benim de İngilizcem var. Giderim Soydan'ı aramaya destek olurum. Ama maddi gücüm yok. Ben yıllardır bulaşıkçılık yapıyorum. 20 seneye yakın bulaşıkçı olarak çalışıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp Kardeş İçin Mücadele - Son Dakika

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