Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı - Son Dakika
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Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı

11.07.2022 11:57
Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı

Elazığ'da bir vatandaş kayısı hasadı yaparken ağacında atmaca yuvası gördü.

Elazığ'da bir vatandaş kayısı hasadı yaparken ağacında atmaca yuvası gördü. Yuva zarar görmesin diye duyarlı bir davranış sergileyen vatandaş, ağaçtaki kayısı hasadını durdurdu.

Baskil ilçesinde Hüseyin Tilkat isimli vatandaş bahçesinde kayısı hasadı yaparken ağaçta atmaca yuvası gördü. Tilkat, bunun üzerine makine ile ağaçta hasat yapmayı durdurdu. Yuvada bulunan atmaca yavruları zarar görmesin diye hasadı durduran Tilkat, elleri ile kayısıları topladı.

Ağaçta bulunan atmaca yavrusunun zarar görmemesi için ağaçta hasat yapmadıklarını ifade eden Hüseyin Tilkat, "Bahçede kayısı hasadı yaparken atmaca yuvası gördük. Normalde kayısı hasadını makine ile yapıyoruz. Ama biz makine kullanmadık. Çünkü yuva zarar görürdü.Yuvada yavrular zarar görmesin diye hasadı durdurdum. El ile toplamaya başladık. Belki kayısıları el ile toplamak yorucu ama yuvamız zarar görmedi. Yuvayı görünce çok mutlu oldum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı - Son Dakika

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