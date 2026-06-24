Kaymakam Akköz, Arpaçay\'da Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kurum amirleri ve personellerle bir araya gelen Kaymakam Akköz, yaklaşık 3 yıla yakın süreyle Arpaçay'da görev yaptığını belirterek, ilçeye yönelik hizmetlerin kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kurumların çalışmalarından ve gösterdikleri gayretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Akköz, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek vedalaştı.

Kurum amirleri ise Kaymakam Akköz'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı temennisinde bulundu. - KARS