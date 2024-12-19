Kaymakam Ali Güldoğan Mahalle Ziyaretleriyle Halkla Buluştu

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Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kamu hizmetlerini daha hızlı, verimli ve daha etkin sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Güldoğan, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahalleleri ile devam etti. Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Güldoğan, ziyarette hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve takip edileceğini belirtti.

Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Güldoğan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir eşlik etti. - MANİSA