Kaymakam Arıkan Gözaydın Köyü\'nü Ziyaret Etti

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Gözaydın köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Arıkan, köyün ihtiyaçları ile yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Arıkan, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Arıkan, ziyaretin ardından Muharrem Ayı dolayısıyla Gözaydın köyünde düzenlenen aşure ikramı programına da katıldı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arıkan, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti. - ERZİNCAN