Kaymakam Ateş, Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Ateş, Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş, Atatürk İlkokulu\'nu Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, öğrencilere başarı dileyerek eğitim üzerine sohbet etti.

13.01.2025 10:46
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek okulun öğrencileriyle bir araya gelip Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katılan öğrencilere başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Ateş son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile birlikte Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Ateş, öğretmenlerle de görüşerek eğitim-öğretim süreçleri hakkında sohbet etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Ateş, onlara iyi bir gelecek için eğitimlerine önem vermeleri gerektiğini belirterek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eğitimin her şeyin temeli olduğunu belirten Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Eğitim her şeyin temelidir ve öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği için çok kıymetli birer bireydir. Hepsinin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize ise emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Ateş, Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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