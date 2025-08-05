Kaymakam Ateş yaz kursuna katılan öğrenciler ile bir araya geldi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, yaz tatilinde Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na katılarak eğitimlerine devam eden öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, azimlerinden dolayı onları tebrik etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile birlikte Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na katılan öğrencileri ziyaret etti. Ders aralarında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ateş, yaz tatilini verimli değerlendiren öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Ziyarette öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Ateş, eğitim hayatının sadece okul dönemleriyle sınırlı olmadığını belirterek, "Sizlerin yaz döneminde gösterdiği bu çaba ve istek bizleri mutlu etti. Bu azminizi sürdürdüğünüz takdirde başarı da beraberinde gelecektir" dedi. - AYDIN