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Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız" - Son Dakika

Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız"

30.12.2021 13:06
Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız"

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kurstaki çalışma ve eğitim faaliyetleri hakkında Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü'den bilgi alan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, öğrencilerle sohbet etti ve bu kutsal çalışmaları yolunda onlara başarılar diledi. Bingöl, "Pandemi döneminde tamamlanarak eğitime açılan Yüreğir Hacı Menekşe Hatun Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu, ilçenin dini hayatına önemli katkı sağlayacaktır. Sizleri annelerimizin emaneti olarak görüyoruz ve kursumuzun eksikleri konusunda ve sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız" dedi.

Bingöl, çalışma ve özverili gayretlerinden ötürü kurs öğreticilerine, dernek yönetici, hayırsever ailelere ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Yüreğir Müftüsü Ahmet Gözcü'nün de bulunduğu ziyarette Kaymakam Bingöl, hayırsever iş insanı Hasan Aytekin, Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursu Dernek Başkanı Hamza Kurt, dernek yönetim üyesi Fahri Onur, Kur'an Kursu yönetici ve öğreticileri hazır bulundu. - ADANA

Kaymakam Bingöl: Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız
Kaymakam Bingöl: Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız

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Oğuzhan Bingöl, Hisarcık, Yüreğir, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bingöl: 'Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Bingöl: "Sosyal ve kültürel çalışmalarda destek olacağız" - Son Dakika
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