Kaymakam Coşkun\'dan Esnaf Ziyareti

Beypazarı'na kısa süre önce atanan Kaymakam Ünal Coşkun, ilçedeki kamu kurumlarına yaptığı ziyaretlerin ardından, esnaflarla bir araya gelmeye başladı.

İlçeyi yakından tanımak ve vatandaşlarla birebir temas kurmak isteyen Kaymakam Coşkun, esnaf ziyaretleri kapsamında çarşıyı gezerek iş yerlerine konuk oldu. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyaretlerde esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Kaymakam Coşkun, ilçe ekonomisinin can damarı olan esnafın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti. İlçe halkı, yeni kaymakamın bu sıcak ve ilgili yaklaşımının Beypazarı'na olumlu katkılar sağlayacağı görüşünde birleşti. - ANKARA