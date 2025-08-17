Kaymakam'dan Mahalle Ziyareti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesinde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü V. Muhittin Özer de eşlik etti. Kaymakam Kılıç ve Özer, mahalledeki vatandaşlarla birebir görüşerek, onların taleplerini dinledi ve genel yaşam şartları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında asker olma hayali kuran Hüseyin isimli gençle de özel bir anı paylaşan Kaymakam Kılıç, jandarma telsizi ve üniforması hediye ederek, birlikte vakit geçirdi. Hüseyin'in hayalini gerçekleştirmek için gösterdiği ilgi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.