Kaymakam Demir Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Demir Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam Demir Esnafı Ziyaret Etti

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve talepleri aldı.

28.01.2025 16:57
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Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur'un da eşlik ettiği Kaymakam Demir, iş yerlerini tek tek gezerek sorunları ve talepleri dinledi. Ziyaret sırasında esnafın yanı sıra ayak üstü vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Demir, ilçe genelindeki ticari faaliyetlerin durumu ve esnafın beklentileri hakkında bilgiler aldı.

Esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Demir, "Esnafımız, hem ekonominin can damarı hem de toplumun önemli bir parçasıdır. Onların sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini değerlendirmek bizim önceliğimizdir" dedi.

Esnaf ise Kaymakam Demir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Demir Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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