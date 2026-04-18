Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Gilan ADEM'leri Ziyaret Etti

18.04.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ADEM merkezlerini gezerek kadınların ekonomik rolünü vurguladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçe genelinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerini (ADEM) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Gilan, beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile birlikte ADEM 2, ADEM 4 ve ADEM 10 birimlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında el sanatları, giyim, kuaför ve kreş alanlarını gezen Gilan, kursiyerlerin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Gilan, ADEM'lerin kadınların mesleki beceriler kazanarak ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarındaki rolüne dikkat çekti. Merkezlerin sadece birer eğitim yuvası olmadığını ifade eden Gilan, "ADEM'ler aile yapısını güçlendiren, kadınların özgüvenini artıran ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli yapılardır. Üreten, öğrenen ve paylaşan bireylerin yetişmesine katkı sunan bu merkezlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
18.04.2026 14:24:40
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.