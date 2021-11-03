Kaymakam Gökcecik: "Gençlerle daha çok etkinlikler yapacağız" - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Gençlik Merkezini ziyaret ederek, üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Kaymakam Gökcecik, Taşova'ya eğitim göremeye gelen üniversiteli gençlerin aktif bir şekilde kullandığı Taşova Gençlik Merkezini ziyaret ederek, bir araya geldiği gençlerle keyifli dakikalar geçirdi. Taşova Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret eden Kaymakam Gökcecik, kurslar hakkında Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve Halk Eğitim Müdürü Saffet Bol'dan bilgi aldı. Kaymakam Gökcecik, Gençlik Merkezinde açılan, yabancı dil, akıl ve zeka oyunları, inovasyon atölyesi, kara kalem, gitar, bağlama, ebru ve güreş kurslarını ziyaret edip kursiyerler öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Gökcecik, gençlerle daha çok etkinlikler yapacaklarını, onların istekleri ve talepleri ne ise yerine getireceklerini söyledi. - AMASYA