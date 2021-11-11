Kaymakam Gülderen köylerde incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, ilçeye bağlı köylerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ahmet Gülderen köy ziyaretleri kapsamında beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ve İlçe Emniyet Amiri Serdar Çelebi'yle birlikte Yukarı Çamurdere, Aşağı Çamurdere, Çaykent, Aşağı Kartallı ve Mazlumağa Köylerine gitti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Gülderen, köylerde yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.

Vatandaşlar köylerinde kaymakamı görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ERZİNCAN