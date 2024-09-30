Kaymakam Gündoğdu Okul İnşaatlarını İnceledi

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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ilçede yapımı süren okul inşaatlarını inceledi.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ile birlikte ilçede yapımı devam eden Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ataeymir İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanında yapılan ziyaret sırasında, yetkililer projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İnşaatların hızla devam ettiğini belirten Kaymakamı Gündoğdu, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Karacasu'da eğitim kalitesinin artacağını belirterek, eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaptı. - AYDIN